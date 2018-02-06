Звездный новичок "Зари" прокомментировал свой переход в луганский клуб

Сегодня луганский клуб объявил о контракте с французским форвардом по схеме 2+1.

«Я очень счастлив подписать контракт с футбольным клубом Заря. Постараюсь приносить победы моей новой команды. Я очень зол на себя, за то, что определенный период моей карьеры выпал и хочу все наверстать. Важно набрать оптимальные кондиции, влиться в коллектив и работать, принося максимальную пользу», — поведал игрок в комментарии официальному сайту клуба.

Еще летом Фопала находился в расположении Манчестер Сити, где тренировался с украинцем Александром Зинченко.

«Мы вместе тренировались. Последний раз я видел его в августе, во время тренировки. Он очень хороший парень, но и его, честно говоря, я не расспрашивал об Украине. Позиция на поле? Могу сыграть как левого, так и правого вингера, под нападающим, но моя любимая позиция – нападающий. На второе место поставлю позицию левого вингера».

«Я знал о достоинствах Зари, о том, что команда регулярно играет в Лиге Европы. Смотрел матчи с Манчестер Юнайтед, Атлетик Бильбао. Не скажу, что решение о переходе далось мне тяжело. Просто изменилась страна и чемпионат», — добавил Фопала.

20-летний француз является воспитанником Ланса, однако успел поиграть в молодежной системе Манчестер Сити (U-21 и U-23), а также сдавался в аренду Бреде и Честерфилду.