Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: "Ювентус" и "Тоттэнхем" не смогли выявить победителя в шикарном матче "Ювентус" и "Тоттэнхем" не смогли выявить победителя в шикарном матче
Новости: Олимпиада-2018: Расписание на 14 февраля Олимпиада-2018: Расписание на 14 февраля
Новости: Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля
X

"Манчестер Сити" разгромил "Базель" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Смотрите фото (38)
Базель – Манчестер Сити
23:41 Вт, 13 Февраль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде не оставил шансов швейцарскому "Базелю" — 4:0.

"Базель" - "Манчестер Сити": 0:4: события мачта (Видео)

Английская команда вышла вперёд на 14-й минуте — отличился Илкай Гюндоган. Несколько минут спустя Бернарду Силва сделал счёт 2:0. А на 23-й минуте Серхио Агуэро практически снял вопрос о победителей встречи. Окончательный результат установил на 53-й минуте Гюндоган, ставший в итоге автором дубля.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Базелем" пройдёт в Манчестере 7 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Базель - Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, ФК Базель, ФК Манчестер Сити, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале
Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)

Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)
Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)

Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)
Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой

Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Динамо" не сможет играть на "Олимпийском" в чемпионате Украины "Челси" разгромил "Вест Бромвич" (Видео) Спортивный арбитражный суд выслушал стороны по "мариупольскому делу"

Последние новости

Уайлдер дал прогноз на бой Джошуа - Паркер Искусство макияжа, в которое вы не поверите (Фото) Украинский лыжник Красовский: Опыт в спринте решает все
Сегодня читают в спорте
01 "Ювентус" 2:2 "Тоттенхэм": события матча
02 "Базель" - "Манчестер Сити": 0:4: события мачта (Видео)
03 Состоялась жеребьевка второго этапа чемпионата Украины сезона-2017/18
04 Тренер Пакьяо: Салидо показал, как можно победить Ломаченко
05 "Црвена Звезда" - ЦСКА: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Новости сегодня
03:34 В Киеве на Андреевском спуске появится сквер имени Василия Слипака
02:31 NASA испытает украинский сервис для измерения давления на астронавтах
02:14 Киевскую судью лишили мантии за аресты активистов Евромайдана
02:07 Франция угрожает Сирии силой в случае нового применения химоружия
01:31 Как отдыхают представительницы "золотой молодежи" Австралии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НБУ: в январе объем денежной массы в Украине сократился НБУ: в январе объем денежной массы в Украине сократился
Новости: Озвучена официальная версия авиакатастрофы Ан-148 Озвучена официальная версия авиакатастрофы Ан-148
Новости: Турчинов не исключает военного пути освобождения оккупированных территорий Турчинов не исключает военного пути освобождения Донбасса
Новости: День святого Валентина: душевные валентинки для любимых День святого Валентина: душевные валентинки для любимых
Добавить комментарий
0