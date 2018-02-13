"Манчестер Сити" разгромил "Базель" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде не оставил шансов швейцарскому "Базелю" — 4:0.

Английская команда вышла вперёд на 14-й минуте — отличился Илкай Гюндоган. Несколько минут спустя Бернарду Силва сделал счёт 2:0. А на 23-й минуте Серхио Агуэро практически снял вопрос о победителей встречи. Окончательный результат установил на 53-й минуте Гюндоган, ставший в итоге автором дубля.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Базелем" пройдёт в Манчестере 7 марта.