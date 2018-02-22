Анри: Неймару придется сменить вид спорта, чтобы выйти из тени Месси

"Не знаю, ушёл ли Неймар из "Барселоны" ради того, чтобы не оставаться в тени Месси, но знаю, что все игроки находятся в тени аргентинца. И если Неймар этого не хочет, то ему придётся сменить вид спорта", — цитирует Анри BFMTV.

Летом 2017 года Неймар перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ". Бразилец не скрывал желания выиграть "Золотой мяч".

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 19 матчей во французской Лиге 1 и забил 19 голов.