Анри: Неймару придется сменить вид спорта, чтобы выйти из тени Месси
Новости спорта: Бывший футболист Тьерри Анри оценил стремление нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара превзойти форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Не знаю, ушёл ли Неймар из "Барселоны" ради того, чтобы не оставаться в тени Месси, но знаю, что все игроки находятся в тени аргентинца. И если Неймар этого не хочет, то ему придётся сменить вид спорта", — цитирует Анри BFMTV.
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Летом 2017 года Неймар перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ". Бразилец не скрывал желания выиграть "Золотой мяч".
В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 19 матчей во французской Лиге 1 и забил 19 голов.