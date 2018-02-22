Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове
Новости: Олимпиада-2018: все медали и лучшие моменты 21 февраля Олимпиада-2018: все медали и лучшие моменты 21 февраля
Новости: Олимпиада-2018: расписание на 22 февраля Олимпиада-2018: расписание на 22 февраля
Новости: "Севилья" - "Манчестер Юнайтед": видео обзор матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед": видео обзор матча
X

Анри: Неймару придется сменить вид спорта, чтобы выйти из тени Месси

Лионель Месси
03:26 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бывший футболист Тьерри Анри оценил стремление нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара превзойти форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Не знаю, ушёл ли Неймар из "Барселоны" ради того, чтобы не оставаться в тени Месси, но знаю, что все игроки находятся в тени аргентинца. И если Неймар этого не хочет, то ему придётся сменить вид спорта", — цитирует Анри BFMTV.

Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований

"Челси" - "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
"Челси" - "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионовЧитать полностью

Летом 2017 года Неймар перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ". Бразилец не скрывал желания выиграть "Золотой мяч".

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 19 матчей во французской Лиге 1 и забил 19 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лионель Месси, Неймар, Новости футбола, Тьерри Анри, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста

Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста
Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)

Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)
Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко

Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)

Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)
"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)

"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Артем Милевский сменил игровой номер в брестском "Динамо" "Шахтер" 2:1 "Рома": события матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед": 0:0: события матча

Последние новости

Климас рассказал, когда Усик может встретиться с Джошуа Миграционное законодательство Франции планируют ужесточиить Потап показал фото со съемок нового клипа
Сегодня читают в спорте
01 Болельщики "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку перед матчем Лиги чемпионов
02 Алиев - о новом клубе и тренерской работе
03 "Динамо" - АЕК: слова тренера греков перед матчем
04 Артем Милевский сменил игровой номер в брестском "Динамо"
05 "Севилья" - "Манчестер Юнайтед": видео обзор матча
Новости сегодня
04:51 Минюст создал штабы по взысканию алиментов во всех регионах страны
04:20 В Париже впервые в истории пересчитали бездомных
04:09 В Мексике произошел взрыв на пассажирском пароме: есть пострадавшие
03:43 Как отказ от сладкого влияет на жизнь: 7 поразительных изменений
03:33 КГГА: в Киеве возобновят работу пунктов обогрева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миротворцы ООН на Донбассе: Порошенко и Салливан обсудили необходимые шаги Порошенко провел встречу с заместителем госсекретаря США
Новости: В Совете Европы утвержден План действий для Украины на 2018-2021 годы Для Украины в СЕ утвержден План действий
Новости: Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности
Новости: Ученые поставили под сомнение существование ядра Земли Ученые поставили под сомнение существование ядра Земли
Добавить комментарий
0