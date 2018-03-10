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Экс-игрок "Динамо": Шансы киевлян на проход в четвертьфинал не выросли

Сергей Ковалец
07:15 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший игрок киевского "Динамо" - о шансах "бело-синих" в ответном матче против "Лацио".

Экс-полузащитник "Динамо" Сергей Ковалец оценил шансы киевского клуба выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

— Не унижая силу "Динамо", можно говорить о недооценке со стороны "Лацио"?

— Мне показалось, что у хозяев не было должных эмоций. К тому же в последнее время чуть ли не все критиковали "Динамо". Естественно, что итальянцы все это изучали, и данная информация сыграла с ними злую шутку. К прошедшему матчу в какой-то мере можно применить выражение, что дисциплина бьет класс.

— Результативная ничья увеличивает шансы "Динамо" на проход в четвертьфинал Лиги Европы?

— Нет. Если до игры фаворитом противостояния был "Лацио", то сейчас, думаю, шансы равны. Но главное, что у молодых динамовских футболистов, уверен, добавится психологической уверенности.

В данной ситуации очень важно, чтобы через неделю динамовцы почувствовали поддержку со стороны зрителей. Заполненные трибуны НСК Олимпийский станут дополнительным стимулом для подопечных Александра Хацкевича.

Добавим, что ответная встреча в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Лацио" состоится в четверг, 15 мая. Начало матча – в 20:00.

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Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, Сергей Ковалец, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
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