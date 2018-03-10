"Сталь" на выезде обыграла "Зирку": обзор матча и голов

В рамках 23-го тура УПЛ встретились команды, ведущие борьбу за выживание – кропивницкая Зирка принимала каменскую Сталь. После зимнего перерыва команда Романа Монарева не забила ни одного гола, соответственно, ни разу не победила, а сталевары в одном из поединков сумели добыть долгожданную для себя победу, но все равно остались на последнем месте.

Обзор матча

Зирка — Сталь 1:2

Голы: Цюпа, 53 — Кузык, 37, Джонатан, 45

Зирка: Паст — Маткобожик, Братков, Цюпа — Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) — Ямполь (Кейта, 55) — Билоног

Сталь: Пеньков — Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко — Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) — Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык — Климчук (Копытов, 82)

Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков — Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев