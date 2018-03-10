"Сталь" на выезде обыграла "Зирку": обзор матча и голов
Новости спорта: Подопечные Николая Костова забили два гола в концовке первого тайма, которых оказалось достаточно для победы над Зиркой (2:1).
В рамках 23-го тура УПЛ встретились команды, ведущие борьбу за выживание – кропивницкая Зирка принимала каменскую Сталь. После зимнего перерыва команда Романа Монарева не забила ни одного гола, соответственно, ни разу не победила, а сталевары в одном из поединков сумели добыть долгожданную для себя победу, но все равно остались на последнем месте.
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Обзор матча
Зирка — Сталь 1:2
Голы: Цюпа, 53 — Кузык, 37, Джонатан, 45
Зирка: Паст — Маткобожик, Братков, Цюпа — Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) — Ямполь (Кейта, 55) — Билоног
Сталь: Пеньков — Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко — Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) — Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык — Климчук (Копытов, 82)
Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков — Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев