Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018 Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018
Новости: Украина заняла четвертое место в смешанной эстафете Контиолахти Украина заняла четвертое место в смешанной эстафете Контиолахти
Новости: Украинская биатлонистка Журавок выиграла серебро на этапе Кубка IBU в России Украинская биатлонистка Журавок выиграла серебро на этапе Кубка IBU в России
Новости: "Днепр" - обладатель Кубка Украины по баскетболу "Днепр" - обладатель Кубка Украины по баскетболу
X

"Сталь" на выезде обыграла "Зирку": обзор матча и голов
16:49 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Подопечные Николая Костова забили два гола в концовке первого тайма, которых оказалось достаточно для победы над Зиркой (2:1).

В рамках 23-го тура УПЛ встретились команды, ведущие борьбу за выживание – кропивницкая Зирка принимала каменскую Сталь. После зимнего перерыва команда Романа Монарева не забила ни одного гола, соответственно, ни разу не победила, а сталевары в одном из поединков сумели добыть долгожданную для себя победу, но все равно остались на последнем месте.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

Обзор матча

Зирка — Сталь 1:2

Голы: Цюпа, 53 — Кузык, 37, Джонатан, 45

Зирка: Паст — Маткобожик, Братков, Цюпа — Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) — Ямполь (Кейта, 55) — Билоног

Сталь: Пеньков — Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко — Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) — Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык — Климчук (Копытов, 82)

Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков — Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, УПЛ, ФК Зирка, ФК Сталь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер "Шахтера" назвал главную цель команды Месси впервые в сезоне пропустит матч "Барселоны" Тренер "Ромы": "Шахтер" по своему стилю больше похож на бразильскую команду

Последние новости

Виктория Бекхэм очень мило поздравила маму с днем рождения Паркер - о подготовке к бою с Джошуа Археологи нашли доказательства проживании викингов в Америке
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: медальный зачет
02 Экс-игрок "Динамо": Шансы киевлян на проход в четвертьфинал не выросли
03 Вернидуб - главный претендент на пост наставника "Динамо"
04 "Лацио" останется без своих болельщиков в ответной игре против "Динамо"
05 Футбол. Где смотреть матчи чемпионата Украины 10 марта
Новости сегодня
18:20 Королева Елизавета II вышла в свет в ярком розовом платье
18:01 Полиция раскрыла подробности двух ночных погонь в Киеве
17:55 Объявлены претенденты на "Всемирный автомобиль года"
17:51 Шикарная фотосессия: красота и сила счастливых животных, которых спасли от плена (Фото)
17:49 Проведите время позитивно: вечерние анекдоты 10 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО присвоило Украине статус страны-аспиранта НАТО присвоило Украине статус страны-аспиранта
Новости: Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар
Новости: Синоптик прогнозирует в Украине неустойчивую погоду Синоптик прогнозирует в Украине неустойчивую погоду
Новости: Как похудеть с помощью рисовой диеты Как похудеть с помощью рисовой диеты
Добавить комментарий
0