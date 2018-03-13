Главный тренер "Гамбурга" отправлен в отставку

Руководство "Гамбурга" приняло решение уволить Бернда Холлербаха с поста главного тренера команды после поражения от "Баварии" (0:6) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает пресс-служба клуба, теперь возглавлять "динозавров" до конца сезона будет 46-летний Кристиан Титц, работавший с "Гамбургом" U21. Холлербах занимал свой пост с 22 января, сменив Маркуса Гиздоля.

Клуб набрал всего 18 очков в 26 турах Бундеслиги и является одним из главных претендентов на вылет, чего с ним ещё ни разу не случалось.