Экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" проходит просмотр в Лехе

Как стало известно Football.ua, украинский нападающий Александр Гладкий находится на просмотре в познаньском Лехе.

Экс-игрок сборной Украины может подписать контракт с польским клубом уже во вторник, 13-го марта.

Последним местом работы 30-летнего форварда были Карпаты, которые он покинул в декабре в качестве свободного агента. В первой половине сезона Александр отыграл за "зелено-белых" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Кроме того Гладкий защищал цвета Динамо, Шахтера, Днепра, ФК Харьков, харьковского Арсенала и Металлиста.

Напомним, что за Лех играет другой украинский нападающий Алексей Хобленко.