Экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" проходит просмотр в Лехе
Новости спорта: Украинский нападающий Александр Гладкий может продолжить карьеру в составе польского Леха.
Как стало известно Football.ua, украинский нападающий Александр Гладкий находится на просмотре в познаньском Лехе.
Экс-игрок сборной Украины может подписать контракт с польским клубом уже во вторник, 13-го марта.
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Последним местом работы 30-летнего форварда были Карпаты, которые он покинул в декабре в качестве свободного агента. В первой половине сезона Александр отыграл за "зелено-белых" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Кроме того Гладкий защищал цвета Динамо, Шахтера, Днепра, ФК Харьков, харьковского Арсенала и Металлиста.
Напомним, что за Лех играет другой украинский нападающий Алексей Хобленко.