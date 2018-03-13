Франков: Павелко должен осложнить жизнь "Динамо"

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков высказал предположение о договоренности между телеканалами Футбол 1/2 и президентом ФФУ Андреем Павелко относительно того, как его будут освещать в эфире. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112.

Франков объяснил, почему отношение телеканалов к Павелко изменилось в последнее время.

"Они просто издевались над ним. Выдергивали фразы из контекста. Тем более, что Павелко не лучший оратор, мягко говоря. Да и было к чему придраться после Евро, когда пытались оправдать провал сборной. А было как? Еще вечером Павелко "мочили" и выбирали прохожих на улице, которые скажут о нем какую-то гадость. И вдруг это прекращается. По всей логике, это - плоды закулисной договоренности. С хозяевами канала было заключено устное или письменное соглашение. А хозяин канала Футбол Ринат Ахметов. Это всем известно. Павелко же до глубины души так достала критика, что он поднял вопрос о смене транслятора матчей сборной Украины.

Но это невозможно, потому что транслятор покупает права у агентов УЕФА или ФИФА, и никакого отношения к ФФУ это сейчас не имеет. И вдруг раз - договорились. Но ты же за это что-то должен сделать. И у меня есть основательные предположения, что за это ты должен максимально осложнить жизнь Динамо. На каком-то этапе подозревали, что Павелко - человек Суркиса. В том числе и в донецком Шахтере. Однако с определенного момента никаких подозрений уже нет. Они развеяны уверенной поступью ФФУ", – рассказал авторитетный журналист.