Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018 Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018
Новости: "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
Новости: Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
X

Франков: Павелко должен осложнить жизнь "Динамо"

Артем Франков
22:36 Сегодня Телеграф
112

Новости спорта: Артем Франков рассказал о возможной договоренности между телеканалами Футбол 1/2 и президентом ФФУ Андреем Павелко.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков высказал предположение о договоренности между телеканалами Футбол 1/2 и президентом ФФУ Андреем Павелко относительно того, как его будут освещать в эфире. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112.

Франков объяснил, почему отношение телеканалов к Павелко изменилось в последнее время.

"Они просто издевались над ним. Выдергивали фразы из контекста. Тем более, что Павелко не лучший оратор, мягко говоря. Да и было к чему придраться после Евро, когда пытались оправдать провал сборной. А было как? Еще вечером Павелко "мочили" и выбирали прохожих на улице, которые скажут о нем какую-то гадость. И вдруг это прекращается. По всей логике, это - плоды закулисной договоренности. С хозяевами канала было заключено устное или письменное соглашение. А хозяин канала Футбол Ринат Ахметов. Это всем известно. Павелко же до глубины души так достала критика, что он поднял вопрос о смене транслятора матчей сборной Украины.

Но это невозможно, потому что транслятор покупает права у агентов УЕФА или ФИФА, и никакого отношения к ФФУ это сейчас не имеет. И вдруг раз - договорились. Но ты же за это что-то должен сделать. И у меня есть основательные предположения, что за это ты должен максимально осложнить жизнь Динамо. На каком-то этапе подозревали, что Павелко - человек Суркиса. В том числе и в донецком Шахтере. Однако с определенного момента никаких подозрений уже нет. Они развеяны уверенной поступью ФФУ", – рассказал авторитетный журналист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Павелко, Артем Франков, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, ФК Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Фанаты "Карпат" обратились к президенту "Руха" Футболист "Манчестер Юнайтед" шокировал новым имиджем Шовковский - о последних результатах "Динамо" и противостоянии с "Лацио"

Последние новости

ДеРозан и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА Рок-группа "Антитіла" выпустила песню на польском языке (Видео) Полезные советы по применению лимона в быту
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Украинский гимнаст получит российское гражданство
03 Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ
04 В России отреагировали на решение Украины бойкотировать этап КМ в Тюмени
05 "Рома" - "Шахтер": слова Ди Франческо перед матчем
Новости сегодня
22:49 Стали доступны снимки дизайна нового Mercedes A-Class
22:46 Грузия нуждается в поддержке США в сфере безопасности
22:45 Легкий детокс: как с помощью соков очистить организм
22:42 Маккейн выразил пожелания будущему директору ЦРУ
22:34 Минздрав сотрудничает с комитетом по контролю за наркотиками ООН
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска
Новости: Длительные космические путешествия плохо влияют на здоровье человека Длительные космические путешествия плохо влияют на здоровье человека
Добавить комментарий
0