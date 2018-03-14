"Великолепная "Рома": Тотти оценил победу над "Шахтером"

Бывший полузащитник итальянской «Ромы» Франческо Тотти порадовался за команду, в которой он выступал на протяжении 25 лет.

«Рома» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила «Шахтёр» со счётом 1:0 (2:2 по сумме двух встреч) и вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы благодаря мячу, забитому на выезде.

Grandissimo risultato, grandissima Roma, tra le migliori 8 d'Europa. Andiamo avanti un passo alla volta! #DajeRoma #RomaShakhtar — Francesco Totti (@Totti) 13 марта 2018 г.

«Мы добились потрясающего результата. Великолепная «Рома». Мы попали в восьмёрку лучших команд Европы и теперь будем двигаться дальше!» — написал Франческо Тотти в своём «твиттере».