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Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" провалил медосмотр в польском клубе

Александр Гладкий
19:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский нападающий приехал в польский клуб с травмой

Украинский нападающий Александр Гладкий не станет игроком польского «Леха».

Информацию подтвердил агент украинца Константин Нестеренко, сообщив, что сделке помешали плохие результаты медосмотра форварда.

«Поляки отказались подписывать Сашу. Дело не только в травме плеча, как пишут польские СМИ. Там комплексная ситуация. Насколько сказали представители «Леха», их не удовлетворили тесты и медосмотр Гладкого. Так что Саша теперь будет искать себе команду дальше».

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Новости спорта, Александр Гладкий, Новости футбола, Трансферы, ФК Динамо (Киев), ФК Лех, ФК Шахтер, Футбол.
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