Шевченко: Хотим увидеть лучшие команды в финале Лиги Чемпионов в Киеве

Андрей Шевченко проводил жеребьевку Лиги чемпионов.

"Много хороших команд – Барселона, Реал, Ман Сити… Ювентус тоже. Это очень сложный турнир, все команды заслуживают уважения", — сказал тренер сборной Украины перед процедурой жеребьевки.

Он знает и радость победы в Лиге чемпионов, и горечь поражения. У Шевченко спросили, что длится дольше.

"С молодости я мечтал выиграть Лигу чемпионов, быть профессиональным футболистом. У меня нет плохих воспоминаний, ведь поражения – это часть работы".

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве.

"Украинцы любят футбол, это очень важный момент для нас. Мы хотим увидеть лучших игроков, лучшие команды в Киеве".