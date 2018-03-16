Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости: В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону
Новости: Где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар Где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
X

Шевченко: Хотим увидеть лучшие команды в финале Лиги Чемпионов в Киеве

Андрей Шевченко
22:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Андрей Шевченко прокомментировал значение финала Лиги чемпионов для украинцев.

Андрей Шевченко проводил жеребьевку Лиги чемпионов.

"Много хороших команд – Барселона, Реал, Ман Сити… Ювентус тоже. Это очень сложный турнир, все команды заслуживают уважения", — сказал тренер сборной Украины перед процедурой жеребьевки.

Он знает и радость победы в Лиге чемпионов, и горечь поражения. У Шевченко спросили, что длится дольше.

"С молодости я мечтал выиграть Лигу чемпионов, быть профессиональным футболистом. У меня нет плохих воспоминаний, ведь поражения – это часть работы".

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве.

"Украинцы любят футбол, это очень важный момент для нас. Мы хотим увидеть лучших игроков, лучшие команды в Киеве".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Шевченко, Жеребьевка Лиги Чемпионов, Киев, Финал Лиги чемпионов в Киеве, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Мариуполь" примет "Динамо" 1 апреля Футбол. Где смотреть матчи 24 тура чемпионата Украины Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

Последние новости

Завьялов: Думаю, Усик станет абсолютным чемпионом мира Деми Мур ангажирует Брэда Питта обратиться к Каббале Флойд Мейвезер оценил свои навыки в борьбе
Сегодня читают в спорте
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
03 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
04 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
05 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости сегодня
23:07 Сделай сам: мужчина строит недорогие экологические дома посреди леса (Фото)
23:01 Девушка создала необычную свадебную фотосессию ради тяжелобольного дедушки (Фото)
22:55 Посол Украины в ФРГ назвал "фатальными" переговоры об отмене санкций РФ
22:52 Доказана необходимость употребления оливкового масла женщинами
22:47 Мэй и Туск пришли к соглашению по делу отравления Скрипаля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы
Новости: В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео) В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео)
Добавить комментарий
0