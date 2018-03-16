Шевченко: Хотим увидеть лучшие команды в финале Лиги Чемпионов в Киеве
Новости спорта: Андрей Шевченко прокомментировал значение финала Лиги чемпионов для украинцев.
Андрей Шевченко проводил жеребьевку Лиги чемпионов.
"Много хороших команд – Барселона, Реал, Ман Сити… Ювентус тоже. Это очень сложный турнир, все команды заслуживают уважения", — сказал тренер сборной Украины перед процедурой жеребьевки.
Он знает и радость победы в Лиге чемпионов, и горечь поражения. У Шевченко спросили, что длится дольше.
"С молодости я мечтал выиграть Лигу чемпионов, быть профессиональным футболистом. У меня нет плохих воспоминаний, ведь поражения – это часть работы".
Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве.
"Украинцы любят футбол, это очень важный момент для нас. Мы хотим увидеть лучших игроков, лучшие команды в Киеве".