Тотти: "Барселоне" придется попотеть, чтобы обыграть "Рому"

Итальянскому клубу предстоит сыграть с "Барселоной".

"Я доволен результатами жеребьёвки. Возможность сыграть с такой командой, как "Барселона", должна стать хорошим стимулом – мы входим в число восьми лучших команд Европы и готовы бросить вызов любому сопернику. Думаю, "Барселоне" не стоит расслабляться раньше времени. Мы вышли из группы, где нашими соперниками были "Челси" и "Атлетико", а затем обыграли "Шахтёр" в 1/8 финала. Так что "Барселоне" придётся попотеть, чтобы одолеть нас. В футболе может произойти что угодно", — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.