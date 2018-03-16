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Тотти: "Барселоне" придется попотеть, чтобы обыграть "Рому"

Франческо Тотти
20:05 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Директор "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Итальянскому клубу предстоит сыграть с "Барселоной".

"Я доволен результатами жеребьёвки. Возможность сыграть с такой командой, как "Барселона", должна стать хорошим стимулом – мы входим в число восьми лучших команд Европы и готовы бросить вызов любому сопернику. Думаю, "Барселоне" не стоит расслабляться раньше времени. Мы вышли из группы, где нашими соперниками были "Челси" и "Атлетико", а затем обыграли "Шахтёр" в 1/8 финала. Так что "Барселоне" придётся попотеть, чтобы одолеть нас. В футболе может произойти что угодно", — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ФК Барселона, ФК Рома, Франческо Тотти, Футбол.
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