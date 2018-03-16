Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Головин стал автором забитого мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА (2:3). Российский футболист набрал рекордные 89% по итогам голосования за лучшего игрока недели в турнире.

Второе место в голосовании занял испанский нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес (8%), третье – бразильский полузащитник «Лацио» Лукас Лейва (2%), а четвёртая строчка осталась за форвардом «Виктории Пльзень» Мареком Бакошем (1%).