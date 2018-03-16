"В центре поля "Лацио" делало все, что хотело": Головко о вылете "Динамо" из ЛЕ

Эксперт телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Головко в эфире программы "Шлях до Ліона" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал результат поединка 1/8 финала ЛЕ "Динамо"-"Лацио" (0:2):

- В этом матче "Динамо" сыграло на своем максимуме, исходя из тех проблем, которые есть в команде. На данный момент главная проблема киевлян - это отсутствие конкуренции в средней линии. Вчера в центре поля "Лацио" делало практически все, что хотело.

В составе "Динамо" могу выделить двоих игроков - Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Остальные футболисты сыграли, мягко говоря, средненько.