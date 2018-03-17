Ведущий форвард сборной России пропустит ЧМ-2018

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин успешно перенес операцию в Риме.

В течение ближайшего месяца 26-летний форвард будет проходить реабилитацию в Италии.

Сроки восстановления игрока составят 4-5 месяцев. Таким образом, он пропустит ЧМ-2018.

Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1) и был заменен на 8-й минуте. По итогам медосмотра у него был выявлен разрыв крестообразных связок колена.