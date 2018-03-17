Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018 Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
Новости: Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене
Новости: Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео) Бокс. Гвоздик и Амар показали равный вес (Видео)
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
X

Форвард "Ромы" о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Эдин Джеко
18:43 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Нападающий "Ромы" Эдин Джеко поделился впечатлениями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Его клубу предстоит побороться за путёвку в полуфинал с "Барселоной".

"Именно такие матчи — причина того, что мы боремся весь сезон, чтобы попасть в Лигу чемпионов и играть с лучшими. Быть в четвертьфинале хорошо. Мы собираемся приложить все усилия и наслаждаться каждой секундой этого", — написал Джеко в своём аккаунте в "Твиттере".

Напомним, первую встречу команды проведут в Барселоне 4 апреля, ответную — 10 апреля в Риме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Рома, Футбол, Эдин Джеко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

ПСЖ нацелился на Аллегри "Не уметь играть головой при таком росте - это преступление": Леоненко об игре Ярмоленко Зинченко заинтересовал "Динамо" и "Шахтер"

Последние новости

Нурмагомедов: Макгрегор - младенец Дэны Уайта Девушка устроила свадебную фотосессию ради своего умирающего дедушки (Фото) Наталья Могилеская поделилась отрывком из новой книги
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
02 "Да что он о себе возомнил?": Шовковский жестко раскритиковал Хачериди
03 Гвоздик обратился к украинским болельщикам (Видео)
04 Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
05 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости сегодня
20:21 Селезнев отметился шикарным голом за "Акхисар" (Видео)
20:20 Эти фрукты помогут вам легко похудеть
20:02 Если бы украинские знаменитости были мультяшными персонажами (Фото)
20:00 Президент на передовой вручил награды военным ВСУ
19:59 Президент "Бешикташа" рассказал о желании подписать Роналду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: Ученые NASA вдохновились "Звездными войнами" при создании ремонтных роботов (Видео) Ученые NASA вдохновились "Звездными войнами" при создании ремонтных роботов (Видео)
Добавить комментарий
0