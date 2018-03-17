Форвард "Ромы" о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Его клубу предстоит побороться за путёвку в полуфинал с "Барселоной".

"Именно такие матчи — причина того, что мы боремся весь сезон, чтобы попасть в Лигу чемпионов и играть с лучшими. Быть в четвертьфинале хорошо. Мы собираемся приложить все усилия и наслаждаться каждой секундой этого", — написал Джеко в своём аккаунте в "Твиттере".

Напомним, первую встречу команды проведут в Барселоне 4 апреля, ответную — 10 апреля в Риме.