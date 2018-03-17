Кубок Англии: "Тоттенхэм" разгромил "Суонси" на пути к полуфиналу (Видео)

«Тоттенхэм Хотспур» на выезде разгромил «Суонси Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 3:0 в пользу лондонской команды.

На 11-й минуте Кристиан Эриксен открыл счёт, а в конце первого тайма Эрик Ламела удвоил преимущество «Тоттенхэма». В середине второй половины игры Эриксен оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

«Тоттенхэм» стал первым участником полуфинала Кубка Англии-2017/18, «Суонси» покидает турнир.