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Игрок "Шахтера" в третий раз стал отцом

Сергей Кривцов
11:36 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Защитник Шахтера Сергей Кривцов снова стал отцом. Супруга футболиста Юлия родила уже третьего ребенка.

"Спасибо за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за твое терпение, силу и суперкрепкий характер! Мы тебя любим", – написал Кривцов в своем Инстаграм.

Вчера, 17 марта, супруга 27-летнего Кривцова Юлия родила третьего ребенка. В 2013 году у супругов Кривцовых родился сын Андрей, а в 2015 году – дочь Алиса.

Напомним, сейчас Кривцов восстанавливается от травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против Ромы.

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Новости спорта, Сборная Украины, Сергей Кривцов, ФК Шахтер, Футбол.
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