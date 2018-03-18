Игрок "Шахтера" в третий раз стал отцом

"Спасибо за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за твое терпение, силу и суперкрепкий характер! Мы тебя любим", – написал Кривцов в своем Инстаграм.

Вчера, 17 марта, супруга 27-летнего Кривцова Юлия родила третьего ребенка. В 2013 году у супругов Кривцовых родился сын Андрей, а в 2015 году – дочь Алиса.

Напомним, сейчас Кривцов восстанавливается от травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против Ромы.