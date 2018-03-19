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Шевченко заменил Ярмоленко игроком "Шахтера"

Иван Петряк
11:55 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на сбор национальной команды хавбека Шахтера Ивана Петряка.

Изначально тренерский штаб сборной Украины предполагал, что к предстоящему сбору успеет восстановиться полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко.

Когда же стало известно, что команда не сможет рассчитывать на Ярмоленко, было принято решение заменить его другим футболистом.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, в национальную команду был вызван полузащитник Шахтера Иван Петряк.

Уже 23 марта сборная Украины проведет первый товарищеский поединок против Саудовской Аравии.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Иван Петряк, Сборная Украины, Футбол, ФФУ.
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