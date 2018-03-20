Франков: Опять раздувается какой-то скандал в пику "Динамо"

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Жуниора Мораеса в донецкий «Шахтер».

«Что касается Мораеса и «Шахтера». «Динамо» предлагало своему форварду новый контракт на улучшенных условиях, но он взял паузу на раздумья. Утверждает, что никакого ни контракта, ни преконтракта у него нет, но вы прекрасно понимаете, что верить на слово никто никому не обязан, особенно в военной ситуации.

Посему он пока изъят из заявки следующего тура, и очень хочется, чтобы за это время он как-то прояснил ситуацию — с Китаями, Саудами, «Шахтерами» и т.д.

Понятно, что при наличии действительных отношений с донецким клубом играть за «Динамо» он больше не должен. Вы согласны со мной? А то опять из истории раздувается какой-то скандал в пику «Динамо» — мол, совсем лапу засосали, мышей не ловят...», — написал Франков в своей конференции.