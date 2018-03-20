Леоненко о матче "Динамо" - "Лацио"

Мастерство должно всегда обыгрывать спецназ. "Динамо", когда получало мяч, не знало что с ним делать, жаль болельщиков. Хотя даже при такой плохой игре киевляне могли сыграть вничью. Нужно было просто попадать в ворота, что Гонсалесу, что Цыганкову. Рывки делали только эти два человека. Беседин? Он не нанес ни одного удара. Нападающий должен создавать моменты, забивать и отдавать голевые. Боролся? Положите ему маты на поле, пускай борется. Бойко опять допускал серьезные ошибки.