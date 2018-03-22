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Легендарный экс-игрок "Милана" и "Ювентуса" может войти в штаб сборной Италии

Андреа Пирло
19:59 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Легендарный полузащитник Андреа Пирло может пополнить тренерский штаб национальной сборной Италии.

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло провёл встречу с представителями Федерации футбола Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что бывший футболист дал согласие на работу со сборной, если её возглавит нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте или Карло Анчелотти, который был уволен из «Баварии» минувшей осенью.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по новому тренеру Федерация футбола Италии примет до старта ЧМ-2018 в России.

Напомним, Пирло завершил профессиональную карьеру в конце 2017 года.

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Новости спорта, Андреа Пирло, Новости футбола, Сборная Италии, Футбол.
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