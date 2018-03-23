Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паркер назвал главную ошибку команды Джошуа Паркер назвал главную ошибку команды Джошуа
Новости: Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира
Новости: Украина - Саудовская Аравия: 1:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм) Украина - Саудовская Аравия: 1:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом
X

Роберто Карлос назвал фаворита ЧМ-2018

Роберто Карлос
21:23 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Роберто Карлос рассказал, кто по его мнению выиграет Чемпионат мира по футболу-2018.

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, какую из национальных команд, которые примут участие в чемпионате мира–2018, считает фаворитом турнира.

"Бразилия – фаворит. Я бразилец и, конечно же, хочу, чтобы они выиграли. Вижу, как команда играет, и, на мой взгляд, ни одна из сборных не играет так же. К тому же у Бразилии хороший коллектив, играет не только Неймар. Также у команды отличный тренер", — цитирует Карлоса Goal в своём "твиттере".

На групповом этапе чемпионата мира–2018 Бразилии предстоит сыграть с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Роберто Карлос, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Кравец: Шевченко многое подсказывает форвардам Кравец: Саудовская Аравия - очень техничная команда Буффон сравнил Месси и Роналду

Последние новости

Как выглядят тюремные камеры в разных странах мира (Фото) "Атлетико" провел тренировку в составе четверых футболистов СБУ пресекла работу российских хакеров в Киеве
Сегодня читают в спорте
01 Усик обратился к Илону Маску
02 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
03 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
04 Ковалев: Не хочется боксировать с Гвоздиком
05 Саудовская Аравия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
Новости сегодня
22:49 Украина - Япония: где и когда смотреть матч
22:47 На улицы Барселоны вышли тысячи человек против ареста каталонских политиков
22:44 В флагманах Samsung перестал работать экран
22:39 Лица эмиграции: портреты эмигрантов, прибывших в США в начале ХХ века (Фото)
22:32 Экс-игрока "Шахтера" признали футболистом года в Армении 7-й раз кряду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп подписал бюджет на 2018 год Трамп подписал бюджет на 2018 год
Новости: Суд арестовал Савченко на два месяца Суд арестовал Савченко на два месяца
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Новый бьюти-тренд покоряет просторы Инстаграма Новый бьюти-тренд покоряет просторы Инстаграма
Добавить комментарий
0