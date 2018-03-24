Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео)

Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира

Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира

Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира

Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией

Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией