Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Смотреть голы и видео обзор товарищеского матча Украина - Саудовская Аравия.
Украина — Саудовская Аравия 1:1
Голы: Кравец, 32 — Аль-Муваллад, 38
Украина: Лунин — Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65) — Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65) — Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка — Кравец
Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)
Предупреждения: Буяльский, Малиновский — Хавсави, Могхави