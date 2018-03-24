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"Шахтер" подпишет игрока сборной Бразилии

Майкон
16:25 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "Горняки" практически договорились о переходе хавбека Коринтианса Майкона.

Майкон обойдется Шахтеру в 6 млн евро без учета бонусов, утверждают Globo и UOL.

Изначально Коринтианс запрашивал на два миллиона больше. Стоит отметить, что ему принадлежит лишь 80% экономических прав на футболиста.

Предполагается, что Майкон присоединится к Шахтеру летом.

На счету хавбека 87 матчей и 7 голов за Коринтианс. Контракт 20-летнего Майкона с "тимау" рассчитан до конца 2021 года.

В составе Шахтера Майкон будет призван заменить Фреда, который летом должен перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, предположительно – Ман Сити или МЮ.

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Новости спорта, Майкон, Новости футбола, Сборная Бразилии, Трансферы, ФК Шахтер, Футбол.
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