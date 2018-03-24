"Шахтер" подпишет игрока сборной Бразилии
Новости спорта: "Горняки" практически договорились о переходе хавбека Коринтианса Майкона.
Майкон обойдется Шахтеру в 6 млн евро без учета бонусов, утверждают Globo и UOL.
Изначально Коринтианс запрашивал на два миллиона больше. Стоит отметить, что ему принадлежит лишь 80% экономических прав на футболиста.
Предполагается, что Майкон присоединится к Шахтеру летом.
На счету хавбека 87 матчей и 7 голов за Коринтианс. Контракт 20-летнего Майкона с "тимау" рассчитан до конца 2021 года.
В составе Шахтера Майкон будет призван заменить Фреда, который летом должен перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, предположительно – Ман Сити или МЮ.