Защитник сборной Украины: Должны были обыгрывать аравийцев

Защитник сборной Украины Иван Ордец подвел итоги матча против Саудовской Аравии (1:1).

- Неприятно, конечно. Должны были обыгрывать аравийцев. Нельзя было упускать победу. У Саудовской Аравии был один момент и они его реализовали. Нужно более внимательно играть в обороне и не пропускать такие голы. Мы создавали моменты, могли забивать 2-3 мяча. Особенно в концовке матча, когда соперник выносил мяч из пустых ворот. Но ничего, двигаемся дальше. Нужно обязательно побеждать в следующем матче. Тем более, что соперник будет серьезнее. Будем готовиться.