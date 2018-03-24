Франков - о матче Саудовская Аравия - Украина
Новости спорта: Артем Франков считает, что сборная Украины не показала должного уровня игры.
Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков считает, что сборная Украина показала свой реальный уровень в матче против Саудовской Аравии.
«Если облом с Мальтой следовало считать досадной случайностью и своевременным уроком, то что же такое ничья с Саудовской Аравией?
Язык так и норовит сообщить очевидное: отражение реального уровня сборной Украины, а также выдающегося настроя ее футболистов.
Ничего хорошего по поводу происшедшего я сказать не могу. Единственное – напомнить, что это товарищеский матч, мать его за ногу», – сказал Франков.
Поки у керма Шевченко,в складі Хачериді і Ракицький - годі чекати результату!!!