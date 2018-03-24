Франков - о матче Саудовская Аравия - Украина

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков считает, что сборная Украина показала свой реальный уровень в матче против Саудовской Аравии.

«Если облом с Мальтой следовало считать досадной случайностью и своевременным уроком, то что же такое ничья с Саудовской Аравией?

Язык так и норовит сообщить очевидное: отражение реального уровня сборной Украины, а также выдающегося настроя ее футболистов.

Ничего хорошего по поводу происшедшего я сказать не могу. Единственное – напомнить, что это товарищеский матч, мать его за ногу», – сказал Франков.