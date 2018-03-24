Кравец - о голе в ворота Саудовской Аравии (Видео)

Артем Кравец поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии.

"Есть какой-то неприятный осадок после игры, ведь настраивались на матч серьезно. Хотелось начать год с победы, но не повезло в завершающей стадии. Должны были обыгрывать эту команду", – цитирует нападающего украинской команды телеканал Футбол 1.

"Гол? Есть хорошее взаимопонимание с Коноплянкой. Знал, куда он будет отдавать передачу. Я открылся, он отдал идеальный пас, а мне оставалось только забить".