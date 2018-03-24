Товарищеские матчи: Северная Ирландия обыграла Южную Корею

Сборная Северной Ирландии одержала победу над командой Южной Кореи в товарищеском матче. Встреча прошла в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюте игры Квон Чан Хун вывел корейцев вперёд, однако вскоре защитник гостей Ким Мин Чжэ забил в собственные ворота. В концовке игры Пол Смит принёс Северной Ирландии победу.

Напомним, сборная Северной Ирландии не сыграет на чемпионате мира 2018 года в России, а Южная Корея примет участие в турнире и сыграет в группе с Германией, Мексикой и Швецией.