Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Сборная Чили в гостях вырвала победу над шведами

Сборная Чили
21:13 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Чили обыграла Швецию благодаря голу на 90-й минуте.

Сборная Чили обыграла команду Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 22-й минуте после розыгрыша углового мяч был отражён на Артуро Видаля, который пробил с лёта с линии штрафной, послав мяч в левую девятку ворот соперника. Спустя минуту шведы отыгрались — комбинация через центр привела к голу Олы Тойвонена, оказавшегося без опеки перед воротами чилийцев.

На 90-й минуте Николас Кастильо забросил мяч на забежавшего в штрафную Алексиса Санчеса, опасный удар которого на себя принял Кристоффер Нордфельдт, но подбор оказался за Марко Боладосом, который легко расстрелял ворота хозяев.

Напомним, сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в России, а Чили пропустит турнир.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Сборная Чили, Сборная Швеции, Товарищеские матчи, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Названы кандидаты на место Левандовски в "Баварии" "Шахтер" подпишет игрока сборной Бразилии Давид Силва покинул сборную Испании из-за преждевременных родов жены

Последние новости

Йога Владимира Кличко или необычная тренировка чемпиона Верховный суд обязал ГМС передать материалы о гражданстве Украины Саакашвили Представители Samsung прокомментировали жалобы на новые Samsung Galaxy S9 и S9+
Сегодня читают в спорте
01 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
02 Милевский покорил всех в ночном клубе (Видео)
03 Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
04 Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео)
05 Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)
Новости сегодня
21:42 Украинскому чемпиону Олимпиады Абраменко Россия и Казахстан предлагали сменить гражданство
21:32 СМИ: Экс-глава Каталонии Пучдемон покинул Финляндию
21:29 Невероятно: этот продукт поможет вам предотвратить сахарный диабет
21:25 Бриедис: Я все еще не смотрел бой с Усиком
21:09 Певец Kishe презентовал клип на песню "В лето!" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Переход на летнее время 2018: когда переводить часы Переход на летнее время 2018: когда переводить часы
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо
Новости: Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды
Добавить комментарий
0