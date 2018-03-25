"Быстрые и техничные": Кравец о японских футболистах

Форвард сборной Украины Артем Кравец отметил сильные стороны футболистов команды Японии.

"Пока не скажу что-то конкретное по этой команде. Я посмотрел только нарезку ее товарищеского матча против Мали, в котором азиаты отыгрались в компенсированное время.

Бросилось в глаза, что японцы быстрые, техничные… В любом случае будет интересный поединок, ведь это еще один участник чемпионата мира", – сказал Кравец в комментарии ресурсу Команда №1.