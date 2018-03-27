Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровне с представителями РФ.

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует исландское издание Morgunblaðið, сообщает Европейская правда.

"Все двусторонние встречи с российскими официальними представителями, а также высокопоставленными должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением, исландское руководство не будет посещать Россию в рамках Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом", - сообщило министерство иностранных дел страны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, отмечает издание.

Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить о данном решении.

В то же время, Исландия, в отличие от ряда других государств, не будет объявлять персонами нон грата российских дипломатов.