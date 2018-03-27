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"Барселона" хочет воспользоваться конфликтом Моуриньо и купить игрока "МЮ"

Люк Шоу
14:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Каталонцы планируют усилить левый фланг защиты беком Манчестер Юнайтед Люком Шоу.

Будущим летом стан "сине-гранатовых" может покинуть защитник Люка Динь, который устал от роли запасного игрока.

Как сообщает The Mirror, на его место Барселона планирует приобрести бека МЮ Люка Шоу. Каталонцы хотят воспользоваться конфликтом, который продолжается между Шоу и тренером Юнайтед Жозе Моуриньо и может побудить англичанина покинуть команду.

Помимо Барселоны на Шоу также претендуют Арсенал и Челси.

В нынешнем сезоне Шоу провел 7 матчей в АПЛ.

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Новости спорта, Люк Шоу, Новости футбола, ФК Барселона.
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