Клуб УПЛ сменил президента

Хахлев заявил об уходе с должности из-за конфликта интересов и невозможности совмещения должности в клубе и в ФФУ, а также в Федерации футбола Ровенской области.

«Заявляю о возможном конфликте интересов касательно совмещения работы в руководстве футбольного клуба и в органах, которые организуют проведение соревнований (Федерации футбола Украины и Федерации футбола Ровенской области). Учитывая вышесказанное информирую, что больше не являюсь президентом ООО Футбольный клуб Верес Ровно», — написал Хахлев у себя в Facebook.

Хахлев занимал должность с 2015 года, когда клуб начал выступления во Второй лиге.

Богдан Копытко — львовский бизнесмен, владелец ПАО Львовский хладокомбинат, который с того же 2015 года является генеральным спонсором Вереса. В 2017 году Копытко стал соучредителем и почетным президентом клуба.