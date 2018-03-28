Футболист сборной Бразилии: Зимой переход в "Шахтер" сорвался
Новости спорта: Игрок Коринтианса не хочет говорить о переговорах с донецким Шахтером.
Полузащитник Коринтианса Майкон пока не может подтвердить информацию о своем переходе в Шахтер, сообщает UOL.
"Переговоры с Шахтером идут еще с января, но зимой трансфер сорвался. Это длинная история, мне нечего сейчас сказать, там много всего происходит, но все вопросы лучше задавать руководству клуба.
Трансферное окно открывается в июле, и тогда вы все узнаете. До этого момента нет смысла говорить о переходе. Сейчас я сосредоточен на игре за Коринтианс", – сказал Майкон.