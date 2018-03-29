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Тухель может продолжить работу в одном из клубов Примеры

Томас Тухель
00:49 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Экс-наставник дортмундской "Боруссии" может возглавить клуб испанской Примеры.

Атлетик из Бильбао заинтересован в немецком специалисте Томасе Тухеле. Об этом сообщает Sport.de со ссылкой на Radio Marca.

Нынешний главный тренер басков Хосе Анхель Сиганда планирует покинуть команду по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно, что Тухель отказался будущим летом возглавить Баварию, так как он рассматривает возможность работы в другом европейском топ-клубе. Сообщалось, что Тухель также может возглавить ПСЖ или лондонский Арсенал.

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Новости спорта, Новости футбола, Томас Тухель, ФК Атлетик Бильбао, Футбол.
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