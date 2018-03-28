Сенсация в Первой лиге: "Черкасский Днепр" выиграл у "Волыни"

Аутсайдер Первой лиги Черкасский Днепр – Академия Белозорье дома сумел обыграть Волынь благодаря быстрым голам Локтионова и Зеленевича. Гости ответили лишь точным ударом Яковлева под занавес поединка.

Украина, Первая лига. 23 тур

Черкасский Днепр – Академия Белозорье – Волынь – 2:1

Голы: Локтионов, 8, Зеленевич, 16 – Яковлев, 90

После этой победы Черкасский Днепр набрал 17 очков и продолжает замыкать турнирную таблицу. У Волыни 21 очко и 16 позиция.