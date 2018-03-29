Экс-форвард "Динамо" продолжит карьеру в "Черноморце"

Экс-форвард донецкого Шахтера и киевского Динамо Александр Гладкий продолжит карьеру в одесском Черноморца.

Одесситы внесли 30-летнего форварда в заявку на сезон. Профайл футболиста в заявке Черноморца появился на официальном сайте украинской Премьер-лиги. В составе "моряков" Гладкий будет выступать под 24-м номером на спине.

Отметим, что ранее Гладкий был на просмотре в польском Лехе, однако клубу так и не подошел. В первой половине сезона Гладкий выступал за львовские Карпаты, где забил один гол в десяти матчах. В декабря форвард покинул клуб в качестве свободного агента.