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Бурда восстановился после травмы и может сыграть с "Мариуполем"

Никита Бурда
10:00 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Динамо Никита Бурда готовится к очередному матчу чемпионата.

Бурда был вызван тренерским штабом сборной Украины на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии, но так и не сыграл в них из-за травмы.

По информации Футбол 1, центрбек уже возобновил тренировки в общей группе своей команды и сможет сыграть против Мариуполя в матче 25-го тура чемпионата Украины.

Сообщается, что под вопросом участие в матче форварда Жуниора Мораеса.

Бурда пропустил из-за травмы всю первую половину сезона и провел лишь 6 матчей в 2018 году, забив 1 гол. Мораес сыграл в 28 матчах и забил 12 мячей.

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Новости спорта, Никита Бурда, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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