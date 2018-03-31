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Как правильно раздеваться с мячом: горячее видео от жены Морозюка
Новости спорта: Жена капитана киевского Динамо Николая Морозюка Ирина поделилась в социальной сети Инстаграм интересным видео.
"Девушки, учитесь правильно раздеваться", – подписала видео Ирина Морозюк.
Напомним, Ирина Морозюк не впервые приятно удивляет поклонников такими видео.
Telegraf.com.ua