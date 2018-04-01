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Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола

Дани Алвес
11:30 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес завоевал 36-й титул в карьере благодаря победе над Монако в финале Кубка французской лиги.

Таким образом 34-летний бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола, опередив по количеству добытых трофеев Кенни Далглиша и Райана Гиггза (у обоих – 35), информирует Mister Chip.

Все 36 титулов в карьере Дани Алвеса:

6 – Чемпионат Испании (Барселона)

5 – Кубок Испании (Барселона – 4, Севилья – 1)

5 – Суперкубок Испании (Барселона – 4, Севилья – 1)

3 – Лига чемпионов (Барселона)

3 – Клубный ЧМ (Барселона)

4 – Суперкубок УЕФА (Барселона – 3, Севилья – 1)

2 – Кубок УЕФА (Севилья)

1 – Чемпионат Италии (Ювентус)

1 – Кубок Италии (Ювентус)

1 – Кубок Французской лиги (ПСЖ)

1 – Суперкубок Франции (ПСЖ)

1 – Кубок Нордесте (Байя)

2 – Кубок Конфедераций (Бразилия)

1 – Копа Америка (Бразилия)

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Новости спорта, Дани Алвес, Новости футбола, ПСЖ, Футбол.
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