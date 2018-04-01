Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола
Новости спорта: Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес завоевал 36-й титул в карьере благодаря победе над Монако в финале Кубка французской лиги.
Таким образом 34-летний бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола, опередив по количеству добытых трофеев Кенни Далглиша и Райана Гиггза (у обоих – 35), информирует Mister Chip.
Все 36 титулов в карьере Дани Алвеса:
6 – Чемпионат Испании (Барселона)
5 – Кубок Испании (Барселона – 4, Севилья – 1)
5 – Суперкубок Испании (Барселона – 4, Севилья – 1)
3 – Лига чемпионов (Барселона)
3 – Клубный ЧМ (Барселона)
4 – Суперкубок УЕФА (Барселона – 3, Севилья – 1)
2 – Кубок УЕФА (Севилья)
1 – Чемпионат Италии (Ювентус)
1 – Кубок Италии (Ювентус)
1 – Кубок Французской лиги (ПСЖ)
1 – Суперкубок Франции (ПСЖ)
1 – Кубок Нордесте (Байя)
2 – Кубок Конфедераций (Бразилия)
1 – Копа Америка (Бразилия)