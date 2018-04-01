Владимир Кличко попробует отобраться на Олимпиаду-2020 в парусном спорте

Легенда мирового бокса Владимир Кличко сегодня принял неожиданное решение: украинец собирается отбираться на Олимпийские игры в Токи-2020. Причем не в родном для себя боксе, а в турнире по парусному спорту! Владимир будет проходить отбор в олимпийском классе "Малыш", который дебютирует в программе Олимпийский игр в Токио.

Об увлечении Владимира винсерфингом и кайтсерфингом было известно давно. Кличко не скрывал, что на доске на водной глади чувствовал себя почти так же комфортно, как и в ринге. Но никто даже не подозревал, что из увлечения это перерасчет в нечто большее.

Владимир Кличко хочет войти в историю, выиграв два олимпийских турнира по разным видам спорта. Напомним, свое первое олимпийское "золото" Кличко завоевал в Атланте-1996, когда стал первым европейским боксером, победившем в тяжелом весе. Также в случае победы Владимира в Токио-2020 установит еще одно феноменальное достижение. Еще ни один атлет в истории олимпийского спорта не побеждал в Олимпиаде 24 года спустя после своего первого триумфа.

Сегодня Владимир Кличко в спортивно-развлекательном комплексе "X-Park" в Киеве проведет первую открытую тренировку по парусному спорту в новом олимпийском классе "Малыш", на которую приглашены СМИ.

Легенда мирового бокса Владимир Кличко сегодня принял неожиданное решение: украинец собирается отбираться на Олимпийские игры в Токи-2020. Причем не в родном для себя боксе, а в турнире по парусному спорту! Владимир будет проходить отбор в олимпийском классе "Малыш", который дебютирует в программе Олимпийский игр в Токио.

Об увлечении Владимира винсерфингом и кайтсерфингом было известно давно. Кличко не скрывал, что на доске на водной глади чувствовал себя почти так же комфортно, как и в ринге. Но никто даже не подозревал, что из увлечения это перерасчет в нечто большее.

Владимир Кличко хочет войти в историю, выиграв два олимпийских турнира по разным видам спорта. Напомним, свое первое олимпийское "золото" Кличко завоевал в Атланте-1996, когда стал первым европейским боксером, победившем в тяжелом весе. Также в случае победы Владимира в Токио-2020 установит еще одно феноменальное достижение. Еще ни один атлет в истории олимпийского спорта не побеждал в Олимпиаде 24 года спустя после своего первого триумфа.

Сегодня Владимир Кличко в спортивно-развлекательном комплексе "X-Park" в Киеве проведет первую открытую тренировку по парусному спорту в новом олимпийском классе "Малыш", на которую приглашены СМИ.