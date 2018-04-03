Известный форвард против системы видеопомощи арбитру

Колумбийский нападающий "Монако" Радамель Фалькао после финального матча Кубка лиги с "ПСЖ" (0:3) заявил, что использование системы видеопомощи арбитру (VAR) может негативно отразиться на футболе.

"Огорчает то, что в двух случаях применения VAR система помогла парижанам. Иногда, если посмотреть на изображение, ничего не видно. Именно это может убить футбол.

На просмотр видеоповтора и назначение пенальти у судьи ушло четыре минуты, а затем ещё четыре минуты, когда был отменён мой гол с офсайда. Возникает вопрос: а почему рефери добавил только две минуты в конце матча?" — приводит слова Фалькао Daily Mail.