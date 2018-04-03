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Экс-защитник "Динамо" Макаренко продлил контракт с "Кортрейком"

Евгений Макаренко
21:47 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский защитник Евгений Макаренко подписал новое соглашение с Кортрейком.

Евгений Макаренко продолжит выступать в составе бельгийского Кортрейка, сообщает официальный сайт команды.

Украинец подписал новый контракт до конца следующего сезона. Судя по всему, его клуб воспользовался опцией продления соглашения еще на один год.

Напомним, наш футболист перебрался в Бельгию минувшим летом в качестве свободного агента. За Кортрейк Евгений Макаренко начал выступать левым защитником, однако позже под руководством настаника Глена Де Бука он стал играть в центре.

В нынешнем сезоне украинец провел в Лиге Жюпилер 24 поединка.

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Новости спорта, Евгений Макаренко, Новости футбола, ФК Кортрейк, Футбол.
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