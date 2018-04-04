Роналду благодарен фанам "Ювентуса" за овацию его голу ножницами
Новости спорта: Форвард "Реала" не скрывал своих эмоций после овации болельщиков "Ювентуса".
Нападающий «Реала» Криштиану поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за овации в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
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Португалец на 64-й минуте забил второй гол в ворота туринцев ударом через себя в падении, после чего многие фанаты итальянской команды встали со своих мест и начали хлопать ему.
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«Это был незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса»: «Grazie» [«Спасибо»]. То, что они сделали, это просто фантастика», – сказал Роналду.