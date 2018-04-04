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Роналду благодарен фанам "Ювентуса" за овацию его голу ножницами

Криштиану Роналду
07:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард "Реала" не скрывал своих эмоций после овации болельщиков "Ювентуса".

Нападающий «Реала» Криштиану поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за овации в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

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Португалец на 64-й минуте забил второй гол в ворота туринцев ударом через себя в падении, после чего многие фанаты итальянской команды встали со своих мест и начали хлопать ему.

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«Это был незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса»: «Grazie» [«Спасибо»]. То, что они сделали, это просто фантастика», – сказал Роналду.

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