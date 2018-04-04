Ребров вывел "Аль-Ахли" в плей-офф Лиги чемпионов
Новости спорта: Саудовский Аль-Ахли обыграл иранский Трактор-Сази в матче азиатской Лиги чемпионов.
Во вторник, 3 апреля, подопечные Сергея Реброва Аль-Ахли встретились с иранским Трактор-Сази в домашнем матче азиатской Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу саудитов, обеспечив им выход в плей-офф.
Аль-Ахли гарантировали себе место в следующем раунде Лиги чемпионов за тур до окончания группового этапа.
Команда Реброва возглавляет группу А, на три очка опережая ближайшего соперника.
17 апреля Аль-Ахли сыграет на выезде с командой, занимающей второе место в группе - эмиратской Аль-Джазирой.