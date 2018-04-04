Защитник "Шахтера" может перебраться в Англию или Китай

Донецкий Шахтер получил два предложения по защитнику Исмаили. Сообщается, что левый защитник "горняков" заинтересовал китайский и английский клубы, правда, их названия не сообщаются.

По информации Goal.com, руководство Шахтера в летнее трансферное окно планирует выручить за 28-летнего футболиста порядка 20 миллионов евро (transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов).

В текущем сезоне защитник Шахтера сыграл 33 матча, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с украинским клубом рассчитан до 2021 года.