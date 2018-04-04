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Новости: Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью" Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью"
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"Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Севилья - Бавария
10:49 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Мюнхенский клуб сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария одержала волевую победу над Севильей на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Севилья — Бавария 1:2

Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68

Севилья: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80)

Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Севилья, Футбол.
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