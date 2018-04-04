"Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости спорта: Мюнхенский клуб сделал шаг к полуфиналу Лиги чемпионов.
Мюнхенская Бавария одержала волевую победу над Севильей на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Севилья — Бавария 1:2
Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68
Севилья: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80)
Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)