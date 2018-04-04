Украинский футболист: Ярмоленко и Коноплянка на хорошем счету в Германии
Новости спорта: Украинский нападающий Борис Тащи, играющий за немецкий Дуйсбург во Второй лиге, считает, что его соотечественников высоко оценивают в Бундеслиге.
"Это здорово, что они играют в Европе. Думаю, у них нет проблем с адаптацией, они тут на хорошем счету. Да и вообще хорошо, что все больше украинцев приезжают играть в Европу".
Сейчас клуб Евгения Коноплянки Шальке занимает второе место с 52-мя очками. Ступенькой ниже разместился клуб Андрея Ярмоленко Боруссия Дортмунд. В активе "шмелей" 48 очков.
К слову, в текущем сезоне Борис Тащи забил девять голов, что является лучшим показателем в команде.