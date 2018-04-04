Украинский футболист: Ярмоленко и Коноплянка на хорошем счету в Германии

"Это здорово, что они играют в Европе. Думаю, у них нет проблем с адаптацией, они тут на хорошем счету. Да и вообще хорошо, что все больше украинцев приезжают играть в Европу".

Сейчас клуб Евгения Коноплянки Шальке занимает второе место с 52-мя очками. Ступенькой ниже разместился клуб Андрея Ярмоленко Боруссия Дортмунд. В активе "шмелей" 48 очков.

К слову, в текущем сезоне Борис Тащи забил девять голов, что является лучшим показателем в команде.