Ярмоленко не сыграет против "Штутгарта"
Новости спорта: Главный тренер "Боруссии" Петер Штегер заявил, что украинец не сыграет против "Штутгарта".
Украинский вингер Боруссии (Д) Андрей Ярмоленко не сыграет в матче 29-го тура Бундеслиги против Штутгарта. Данную информацию подтверждает главный тренер шмелей Петер Штегер.
- Ярмоленко не сыграет против Штутгарта. В свою очередь, Ройс и Топрак готовы нам помочь, - сказал коуч.
Напомним, что Андрей Ярмоленко получил травму в матче против Фрайбурга в конце января.
Встреча между Боруссией и Штутгартом запланирована на 8-е апреля.