Украинский вингер Боруссии (Д) Андрей Ярмоленко не сыграет в матче 29-го тура Бундеслиги против Штутгарта. Данную информацию подтверждает главный тренер шмелей Петер Штегер.

- Ярмоленко не сыграет против Штутгарта. В свою очередь, Ройс и Топрак готовы нам помочь, - сказал коуч.

Напомним, что Андрей Ярмоленко получил травму в матче против Фрайбурга в конце января.

Встреча между Боруссией и Штутгартом запланирована на 8-е апреля.